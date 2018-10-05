TE Connectivity推出Mini-SAS 連接器產品

TE Connectivity (TE)近日宣布推出TE Mini-SAS 產品系列，這是高速、多通道的互連產品，適用於內部和外部解決方案，包括插座和電纜組件。系統的設計符合 SFF-8086、8087 和 8088 標準並且支持 SAS 2.0 應用，這些接口已被 SAS-2.1 和 SAS-3 標准採用。減小的互連尺寸可以節省額外 30% 到 50% 的 PCB 空間；外形小巧的 PCIe 卡可以容納 4 個 Mini-SAS HD 連接器或 2 個 SAS 連接器。

Hong Kong, October 03, 2018 /PressReleasePing/ – 全球連接與傳感領域領軍企業TE Con​​nectivity (TE)近日宣布推出TE Mini-SAS 產品系列，這是高速、多通道的互連產品，適用於內部和外部解決方案，包括插座和電纜組件。系統的設計符合 SFF-8086、8087 和 8088 標準並且支持 SAS 2.0 應用，這些接口已被 SAS-2.1 和 SAS-3 標准採用。減小的互連尺寸可以節省額外 30% 到 50% 的 PCB 空間；外形小巧的 PCIe 卡可以容納 4 個 Mini-SAS HD 連接器或 2 個 SAS 連接器。

TE 的Mini-SAS HD（高密度）產品系列包括適合SAS 應用的緊湊式高速I/O 解決方案：存儲、機架安裝式服務器、工作站、存儲架、高性能計算、HBA（主機總線適配器）、 RAID（廉價磁盤冗餘陣列）、交換機等。該產品系列支持高達 12 Gb/s 的速度，並且包括內部母端和銅質電纜組件及外部母端和銅質電纜組件。

作為TE Con​​nectivity授權分銷商，Heilind可為市場提供相關服務與支持，此外Heilind也供應多家世界頂級製造商的產品，涵蓋25種不同元器件類別，並重視所有的細分市場和所有的顧客，不斷尋求廣泛的產品供應來覆蓋所有市場。

關於赫聯電子（Heilind Electronics）：

Heilind Electronics（赫聯電子）創立於1974年，全球總部位於美國波士頓，已在中國內地，香港，新加坡，美國，德國，巴西，加拿大和墨西哥設立了超過40處分部.Heilind為電子行業各細分市場的原始設備製造商和合約製造商提供支持，供應來自業界頂尖製造商的產品，涵蓋25個不同元器件類別，並特別專注於互連與機電產品。其主要分銷產品包括互連器件、繼電器、風扇、開關、電路保護與熱管理、套管和線束產品、晶體與振盪器、緊固件與硬件，傳感器等。

Heilind以強大的庫存、靈活的政策、靈敏的系統、知識廣博的技術支持和無與倫比的客戶服務為運營理念。 2012年12月，赫聯電子正式啟動其亞太業務。赫聯亞太的總部位於中國香港，除設有銷售部外，還設置了區域配送中心和增值服務中心； 迄今，赫聯亞太已在中國香港、上海、北京、蘇州、南京、西安、東莞、成都、廈門、台北、新加坡、馬來西亞、印度、泰國、菲律賓、越南、印度尼西亞等地開設20處分部和3處倉庫(香港、新加坡和蘇州)，致力於將分銷的核心價值帶回業界。更多信息，請訪問www.heilind.com ; www.heilindasia.com；微信、 微博、 臉書及推特。

關於TE CONNECTIVITY：

TE Con​​nectivity Ltd.（紐約證券交易所股票代碼：TEL）是一家價值130億美元的全球技術和製造業領導者，致力於打造更安全，可持續，高效，互聯的未來。 75年來，我們的連接和傳感器解決方案在最惡劣的環境中得到了驗證，在運輸，工業應用，醫療技術，能源，數據通信和家庭方面取得了進步。 TE擁有78000名員工，其中包括7000多名工程師，合作的客戶遍及全球近150個國家。 TE相信“無限連動，盡在其中” 。

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TE Con​​nectivity，TE，TE連接（徽標）和EVERY CONNECTION COUNTS是TE Con​​nectivity Ltd.公司係列的商標。

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