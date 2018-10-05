TE Connectivity推出SAS 硬盤連接器

全球連接與傳感領域領軍企業TE Connectivity (TE)近日宣布推出TE Mini-SAS 產品系列，這是高速、多通道的互連產品，適用於內部和外部解決方案，包括插座和電纜組件。系統的設計符合 SFF-8086、8087 和 8088 標準並且支持 SAS 2.0 應用，這些接口已被 SAS-2.1 和 SAS-3 標准採用。減小的互連尺寸可以節省額外 30% 到 50% 的 PCB 空間；外形小巧的 PCIe 卡可以容納 4 個 Mini-SAS HD 連接器或 2 個 SAS 連接器。

Hong Kong, October 03, 2018 /PressReleasePing/ – 全球連接與傳感領域領軍企業TE Con​​nectivity (TE)近日宣布推出TE Mini-SAS 產品系列，這是高速、多通道的互連產品，適用於內部和外部解決方案，包括插座和電纜組件。系統的設計符合 SFF-8086、8087 和 8088 標準並且支持 SAS 2.0 應用，這些接口已被 SAS-2.1 和 SAS-3 標准採用。減小的互連尺寸可以節省額外 30% 到 50% 的 PCB 空間；外形小巧的 PCIe 卡可以容納 4 個 Mini-SAS HD 連接器或 2 個 SAS 連接器。

串行 SCSI (SAS) 連接器是主流的企業存儲應用互連。這些小尺寸 (SFF) 標準連接器專為支持差分信號和推動性能提升而設計。 TE的SAS 連接器的額定速率範圍為6 Gbps 到12 Gbps，符合SAS​​-2 和SAS-3 協議的要求，並且能夠滿足帶SAS-3 和U.2 連接器的SAS 高端服務器基礎設施的可擴展性要求。 TE的 SAS 連接器系列讓客戶能夠靈活選擇級別合適的存儲設備以滿足應用需求。作為 SCSI 行業協會的活躍成員，TE 提供了適用於企業存儲、服務器和台式 PC 應用的各種 SCSI (SAS) 和小型 SAS 連接器。

作為TE Con​​nectivity授權分銷商，Heilind可為市場提供相關服務與支持，此外Heilind也供應多家世界頂級製造商的產品，涵蓋25種不同元器件類別，並重視所有的細分市場和所有的顧客，不斷尋求廣泛的產品供應來覆蓋所有市場。

關於赫聯電子（Heilind Electronics）：

Heilind Electronics（赫聯電子）創立於1974年，全球總部位於美國波士頓，已在中國內地，香港，新加坡，美國，德國，巴西，加拿大和墨西哥設立了超過40處分部.Heilind為電子行業各細分市場的原始設備製造商和合約製造商提供支持，供應來自業界頂尖製造商的產品，涵蓋25個不同元器件類別，並特別專注於互連與機電產品。其主要分銷產品包括互連器件、繼電器、風扇、開關、電路保護與熱管理、套管和線束產品、晶體與振盪器、緊固件與硬件，傳感器等。

Heilind以強大的庫存、靈活的政策、靈敏的系統、知識廣博的技術支持和無與倫比的客戶服務為運營理念。 2012年12月，赫聯電子正式啟動其亞太業務。赫聯亞太的總部位於中國香港，除設有銷售部外，還設置了區域配送中心和增值服務中心； 迄今，赫聯亞太已在中國香港、上海、北京、蘇州、南京、西安、東莞、成都、廈門、台北、新加坡、馬來西亞、印度、泰國、菲律賓、越南、印度尼西亞等地開設20處分部和3處倉庫(香港、新加坡和蘇州)，致力於將分銷的核心價值帶回業界。更多信息，請訪問www.heilind.com ; www.heilindasia.com；微信、 微博、 臉書及推特。

關於TE CONNECTIVITY：

TE Con​​nectivity Ltd.（紐約證券交易所股票代碼：TEL）是一家價值130億美元的全球技術和製造業領導者，致力於打造更安全，可持續，高效，互聯的未來。 75年來，我們的連接和傳感器解決方案在最惡劣的環境中得到了驗證，在運輸，工業應用，醫療技術，能源，數據通信和家庭方面取得了進步。 TE擁有78000名員工，其中包括7000多名工程師，合作的客戶遍及全球近150個國家。 TE相信“無限連動，盡在其中” 。

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TE Con​​nectivity，TE，TE連接（徽標）和EVERY CONNECTION COUNTS是TE Con​​nectivity Ltd.公司係列的商標。

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