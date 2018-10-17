دريم هاوس موفرز-عقاري

سوف يعمل مكتشف العقارات مع عميل فقط لإكمال كل ما هو ضروري مع الهدف النهائي لتلبية طلباتهم. نحن نقدم خدمات حلول عقارية مختلفة مثل فلل للبيع في دبي التي تلبي احتياجات العملاء من الشركات. نحن متحمسون للملكية. نحن ندرك أن المشترين والباعة ينشطون بشكل إضافي في العثور على منزلهم الأمثل. نحن نهدف إلى توحيد الأفراد والممتلكات لتلبية هذه النواتج المشتركة مع نقل معايير المهارة وخدمة العملاء الأكثر ارتفاعًا.

من خلال العمل عن قرب من قبل المتخصصين الأكثر فاعلية ومع أكثر الأدوات الصالحة التي يمتلكها خبراؤنا ، والتي تكرس لمتطلباتك ، سيكون لديك القدرة على تسريع عملية الشراء النموذجية وتقديم خدمات للبيع في الشارقة ، والتي يتم تنفيذها على أساس فردي ، يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً ، مع عدم ارتياح يمكن تصوره ومفاجآت غير مرغوب فيها.

مسؤوليتنا

• لإكمال البحث / النشر القصير للعقارات المتوفرة يستخدم كل قناة يمكن الوصول إليها ، بالإضافة إلى تلك التي يعرضها العميل.

• إجراء فحص متخصص لعدد كبير من العقارات التي قد يشغلها العميل.

• القيام بجميع عمليات تغيير البريد الإلكتروني والهاتف الأساسية مع العميل ، مما يجعل إمكانية الوصول إلى الجميع مع شيء مثل 24 ساعة انظر وسط أسبوع العمل.

• حماية العميل من أي مخاطر تتعلق بالدعوات للسداد أو العمولة أو أي تكاليف أخرى تبدأ من مشغلين مختلفين.

سيستفيد خبراؤنا من كل قدراتهم لإكمال بحث دقيق عن فلل للبيع في الشارقة في سوق معين بين أخصائيي النطاق الآخرين في شبكتنا ، بما في ذلك المتداولين الخاصين ، والأرباح والخواص الإضافية غير المتوفرة بشكل رسمي ، بل قد تقارن بك التفضيلات. سيقومون بترتيب مجموعة من الأخصائيين في مرحلة البحث ، وفي ضوء القرارات التي تم اتخاذها ، سيقومون بصياغة كتاب أولي عن العناية الواجبة والذي سيمكن العميل من تقييم شراء العقار.

نحن نؤمن بأن العقار يدور حول أكثر من المنازل ، فهو يتعلق بالأفراد. نحن الباحثون عن العقارات الملتزمون ببناء بيت الشراء وتقديم الخبرة التي تضعك في المقام الأول

نحن الخبير المتخصص في أبحاث العقارات. لمزيد من المعلومات بخصوص شقق للبيع في دبي ، يرجى زيارة موقعنا على www.aqaridubai.com